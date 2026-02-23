الأخبار

وزير الخارجية يعلن موافقة الحكومة التركية على تسلم رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب


أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين ( 23 شباط 2026 )، عن موافقة الحكومة التركية على تسلم رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب، مؤكدا ان تشكيل الحكومة العراقية مسألة داخلية.

وذكر الوزارة في بيان أن "وزير الخارجية، استقبل مبعوث الرئيس الأمريكي توماس باراك، والوفد المرافق له، في بغداد"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين العراق والولايات المتحدة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المراحل، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب".

وأعرب باراك عن تقديره "للخطوة المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية بنقل عناصر تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في الخارج إلى السجون العراقية، في إطار تعزيز سيادة العراق وتحمل مسؤولياته القانونية".

فيما أكد الوزير أن "العراق يواصل التواصل مع عدد من الدول لنقل مواطنيها المتورطين في قضايا الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية"، مثمّناً "موافقة الحكومة التركية على استلام حاملي الجنسية التركية من هؤلاء العناصر".

وتم خلال اللقاء وفقا للبيان، بحث الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة الانتقالية في سوريا، حيث أكد الجانبان دعمهما لهذا الاتفاق وضرورة الالتزام بتنفيذه، لما له من أثر مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا".

كما تناول اللقاء العلاقات الإيرانية–الأمريكية ومسار المفاوضات الجارية بين الجانبين، حيث أكد الوزير "خطورة اندلاع أي حرب محتملة وانعكاساتها على المنطقة برمتها"، مشدداً على "دعم العراق للمسار السلمي، وتأييده القوي للجولة التفاوضية المقبلة المزمع عقدها في جنيف يوم الخميس المقبل بوساطة عُمانية، بين ممثلي الإدارة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما تطرق الجانبان بإسهاب إلى عملية تشكيل الحكومة العراقية والتحديات المرتبطة بترشيحات رئاستي مجلس الوزراء والجمهورية، واستعرض المبعوث الأمريكي الرؤية الأمريكية بهذا الشأن.

وأكد الوزير أن تشكيل الحكومة العراقية مسألة داخلية، مع الأخذ في الاعتبار آراء الشركاء الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة، باعتبارها دولة حليفة، وبما ينسجم مع حاجة أي حكومة عراقية جديدة إلى التفاعل الإيجابي مع سياسات الدول الأخرى"، مشددا على "ضرورة استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة إلى حين استكمال عملية تشكيل الحكومة العراقية".

فيسبوك