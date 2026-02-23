يرافقه إسناد جوي.. وصول رتل أمريكي من 100 شاحنة الى معبر الوليد الحدودي

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين ( 23 شباط 2026 )، عن وصول أكبر رتل عسكري أمريكي خلال عام 2026 إلى الشريط الحدودي العراقي–السوري، عقب قرار صادر عن البيت الأبيض بإخلاء اربعة قواعد أمريكية دفعة واحدة، أبرزها قاعدة "قسرك".

وقال المصدر، إن "رتلاً عسكرياً يتألف من نحو 90 إلى 100 شاحنة على الأقل، ترافقه قوات داعمة وإسناد جوي عبر طائرات مسيّرة، وصل قبل قليل إلى محيط معبر الوليد على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا".

وأوضح أن "الشاحنات تحمل معدات وتجهيزات عسكرية جرى تفكيكها من أربع قواعد أمريكية داخل الأراضي السورية، في مقدمتها قاعدة قسرك، وذلك بعد منح الضوء الأخضر لإخلائها بشكل عاجل، من دون الكشف عن الأسباب".

وأضاف أن "هذا الرتل يُعد الأكبر من نوعه خلال 2026، ويتجه على ما يبدو إمّا نحو قاعدة الحرير قرب أربيل، أو يسلك طريق الجنوب باتجاه البصرة ومنها إلى الكويت".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمريكية بدأت بالفعل تفكيك قواعدها بوتيرة سريعة، ولا سيما قاعدة قسرك التي تُعد الأكبر والأهم ضمن انتشارها في الجغرافيا السورية، وسط توقعات بتسليمها إلى السلطات السورية خلال الأسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، باشرت القوات الامريكية، انسحابها من قاعدة "قسر" الواقعة في ريف الحسكة الشمالي الغربي، في خطوة تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة انتشار القوات ومغادرتها الأراضي السورية.

وكانت القوات الامريكية قد أخلت سابقًا قواعدها في الشدادي والحسكة ودير الزور، فضلا عن قاعدة التنف، وذلك في إطار خطة لمغادرة سوريا عسكريًا.

في السياق ذاته، أكد مسؤولون امريكيون سابقًا أن "واشنطن تعتزم سحب جميع قواتها من سوريا، والبالغ عددهم نحو ألف جندي"، حيث قال مسؤول امريكي كبير، الأربعاء الماضي، إن بعض القوات ستغادر ضمن "انتقال مدروس ومشروط"، مع التأكيد على بقاء القوات في حالة جاهزية للتصدي لأي تهديدات قد يشكلها تنظيم "داعش" الارهابي