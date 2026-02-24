شرطة بابل تكشف تفاصيل انفجار صهريج في المحاويل

كشفت قيادة محافظة بابل، مساء الاثنين، تفاصيل انفجار صهريج في قضاء المحاويل.

وقالت الشرطة في بيان، "شهدت منطقة كويريش في قضاء المحاويل حادثاً مأساوياً تمثل بانفجار صهريج فارغ أثناء إجراء أعمال صيانة باستخدام مادة اللحام، ما أدى إلى اندلاع حريق أعقبه انفجار داخل حوض العجلة".

وأضاف البيان "على الفور اندفعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث وتمكنت من إخماد الحريق وتأمين الموقع، فيما سارعت فرق الإسعاف إلى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الحلة الجمهوري لتلقي العلاج"، مردفا "برغم الجهود الطبية الحثيثة، فارق المصابان الحياة متأثرين بإصابتهما".

ولفت البيان الى أن "الجهات المختصة باشرت بإجراء الكشف الموقعي وفتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة المهنية عند تنفيذ أعمال الصيانة، لاسيما في ما يتعلق بالصهاريج والخزانات، حفاظاً على الأرواح".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم الاثنين، بأن شخصين لقيا مصرعهما بانفجار صهريج في بابل.