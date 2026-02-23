انفجار صهريج داخل ورشة حدادة قرب الحلة

أكد مصدر في دائرة صحة بابل، اليوم الإثنين ( 23 شباط 2026 )، وفاة مواطن وإصابة آخر بحروق شديدة جراء انفجار صهريج داخل ورشة حدادة قرب مدينة الحلة.

وقال المصدر، إن "صهريجًا مخصصًا لنقل المشتقات النفطية انفجر داخل ورشة حدادة قرب سيطرة الآثار في محيط مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، قبل قليل".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن وفاة مدني في مكان الانفجار، فيما أُصيب آخر بحروق شديدة، وجرى نقله على وجه السرعة إلى ردهات الطوارئ لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالته بالحرجة".

وأشار المصدر إلى أن "لجنة تحقيق شُكِّلت للوقوف على ملابسات الحادث”، مبينًا أن “المؤشرات الأولية تدل على أن الصهريج كان يحمل مواد سريعة الاشتعال، ما تسبب بحدوث الانفجار".