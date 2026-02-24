مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي

عقد الإطار التنسيقي، مساء الإثنين، ( 23 شباط 2026 )، اجتماعه الدوري في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي لمتابعة آخر المستجدات.

وأكد الإطار التنسيقي، في بيان، "التزام العراق بالقرارات الدولية ولاسيما قرار 833 وحرصه على بناء علاقات متينة مع دول العالم ولاسيما دول الجوار،" مشدداً في الوقت ذاته على "حق العراق في ضمان استحقاقاته الوطنية وحقوق شعبه، ومنها إيداع خرائط الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة."

وفي الشأن الداخلي، جدد المجتمعون حرصهم الشديد على وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه استمراراً منه بالوفاء للثقة المتكررة التي منحها له المصوتون بالانتخابات.

كما طالب الإطار التنسيقي "الحزبين الكرديين الكبيرين بحسم رئاسة الجمهورية حفاظاً على الاستحقاقات الوطنية" بحسب البيان.

وبخصوص التصعيد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا، دعا الإطار التنسيقي إلى تغليب لغة الحوار واستثمار مناخ التفاوض الإيجابي في جنيف، مؤكداً أن الحرب لا تنتج سوى مشكلات أكبر.