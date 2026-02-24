الأخبار

مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي


عقد الإطار التنسيقي، مساء الإثنين، ( 23 شباط 2026 )، اجتماعه الدوري في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي لمتابعة آخر المستجدات.

وأكد الإطار التنسيقي، في بيان، "التزام العراق بالقرارات الدولية ولاسيما قرار 833 وحرصه على بناء علاقات متينة مع دول العالم ولاسيما دول الجوار،" مشدداً في الوقت ذاته على "حق العراق في ضمان استحقاقاته الوطنية وحقوق شعبه، ومنها إيداع خرائط الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة."

وفي الشأن الداخلي، جدد المجتمعون حرصهم الشديد على وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه استمراراً منه بالوفاء للثقة المتكررة التي منحها له المصوتون بالانتخابات.

كما طالب الإطار التنسيقي "الحزبين الكرديين الكبيرين بحسم رئاسة الجمهورية حفاظاً على الاستحقاقات الوطنية" بحسب البيان.

وبخصوص التصعيد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا، دعا الإطار التنسيقي إلى تغليب لغة الحوار واستثمار مناخ التفاوض الإيجابي في جنيف، مؤكداً أن الحرب لا تنتج سوى مشكلات أكبر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي
شرطة بابل تكشف تفاصيل انفجار صهريج في المحاويل
يرافقه إسناد جوي.. وصول رتل أمريكي من 100 شاحنة الى معبر الوليد الحدودي
وزير الخارجية يعلن موافقة الحكومة التركية على تسلم رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب
جهاز الأمن الوطني يحبط مخطط الغش التجاري في البصرة قبل وصوله إلى المستهلكين
لأول مرة.. التربية تطلق خدمة إلكترونية بشأن نتائج اعتراضات الامتحانات
"التعاون الخليجي" يدعو العراق لسحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة
الاتصالات تفرض أجور خدمة بنسبة 20% على شركات الإنترنت والكابل الضوئي والأرصدة
وزير الخارجية لنظيره الأردني: العراق ملتزم بالقانون الدولي والاتفاقات المبرمة مع الكويت
وزارة الكهرباء: وفد عراقي يزور إيران قريباً لبحث إمكانية استئناف ضخ الغاز
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك