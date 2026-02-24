تقارب كردي ينهي جدلية مرشح رئاسة الجمهورية والحسم "الاسبوع المقبل"

أكدت النائبة السابقة والقيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، سوزان منصور، اليوم الثلاثاء ( 24 شباط 2026 )، وجود تقارب كردي–كردي قد يفضي إلى حسم منصب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل.

وقالت منصور، في حديث صحفي إن "ملف انتخاب رئيس الجمهورية يُعد من الملفات المهمة في المشهد السياسي العراقي، وهناك تقارب كردي–كردي قد يقود إلى حسم هذا الاستحقاق خلال الأسبوع القادم".

وأضافت: إن "الملفات السياسية مترابطة فيما بينها، إذ إن ملف انتخاب رئيس الجمهورية مرتبط بشكل مباشر بملف تحديد هوية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة"، مشيرةً إلى أن "العراق، بتاريخه الممتد لآلاف السنين، يجب أن تبقى سيادته خطاً أحمر، ولا يمكن السماح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونه".

وشددت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، على "رفض الرضوخ لأي أجندات خارجية في تحديد بوصلة تشكيل الحكومة المقبلة وملامحها"، مؤكدة أنه "على القوى السياسية الوطنية عدم القبول بأي تدخل أجنبي في تشكيل الحكومة العراقية".

وطالب الإطار التنسيقي، أمس الاثنين، الحزبين الكرديين بحسم ملف رئاسة الجمهورية حفاظاً على الاستحقاق الوطني، فيما أكد وحدته وتماسكه استمراراً منه بالوفاء للثقة المتكررة التي منحها له المصوتون بالانتخابات.