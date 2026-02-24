الأخبار

إحباط محاولة لبيع قطع أثرية نادرة في بعقوبة


أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، ( 24 شباط 2026 )، عن إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالقطع الأثرية بالجرم المشهود في مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وذكرت شرطة ديالى في بيان"، أن "العملية نفذت بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، وبالتنسيق بين مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومفارز الشرطة، حيث تم نصب كمين محكم للمتهم بعد متابعة ورصد دقيق لتحركاته".

وأضافت، أن "القوة المنفذة للواجب تمكنت من ضبط قطعتين أثريتين بحوزة المتهم كان ينوي المتاجرة بهما بطرق غير قانونية،" مشيرة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت، أن "حماية الإرث الحضاري والآثار العراقية تمثل مسؤولية وطنية، مشددة على استمرار الجهود الأمنية لملاحقة شبكات تهريب الآثار ومنع أي محاولة للمساس بتاريخ العراق وحضارته".

فيسبوك