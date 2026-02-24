الأخبار

بسبب ترسيم الحدود البحرية الكويت تدعو العراق باخذ العلاقات التاريخية بعين الاعتبار ومعنيون : اين كانت هذه العلاقات عندما طالبتم بالتعويضات


دعت الكويت، اليوم الثلاثاء، العراق الى التعامل الجاد وفق القانون الدولي.

وجاء في بيان لمجلس وزراء الكويت، "ندعو العراق للتعامل الجاد وفق القانون الدولي وأخذ علاقاتنا التاريخية بعين الاعتبار".

وأضاف "أحطنا علما بإجراءات تسليم القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت مذكرة احتجاج رسمية".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، يوم السبت الماضي، عن إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية لدى الأمم المتحدة، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

ويقول معنيون بهذا الشان ان الكويت تجاوزت بشكل كبير على السيادة البحرية العراقية وقوائم احداثيات خط الاساس للبحر الاقليمي قد كشفت هذه الخروقات وهذا الامر يترتب على الكويت ان تدفع مليارات الدولارات ولذلك بدات باتصالات حثيثة بعدد من السياسيين المقربين لها من اجل ثني الحكومة العراقية من الاستمرار بهذه القضية ودعوا الى عدم الانصياع لها لانه حق سيادي عراقي بحت بعيدا عن المجاملات السياسية

متسائلين اين كانت العلاقات التاريخية عندما طالبت الكويت بدفع تعويضات من العراق بعد سقوط الطاغية المقبور صدام التكريتي لماذا لم تتوقف عن اخذ التعويضات بعد سقوطه فالاولى ان تاخذ هي العلاقات التاريخية بعين الاعتبار ولكن عندما تم ايداع قوائم الاحداثيات لدى الامم المتحدة بدات تتباكى على هذه العلاقات 

