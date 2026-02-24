اجتماع في السليمانية يجمع بافل طالباني ومظلوم عبدي وتوم باراك

بحث رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، في السليمانية، اليوم الثلاثاء، ( 24 شباط 2026 )، مع المبعوث الخاص لترامب إلى الشأن السوري توم باراك، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي التطورات السورية.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره أيضاً قوباد طالباني عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، "التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني الماضي، بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، والعمل على إزالة أي عقبات تعترض طريق تنفيذه".

كما شدد المجتمعون على "أهمية احترام سوريا لجميع مكوناتها، مؤكدين دعم الجهود الرامية إلى مساعدة البلاد لتكون دولة فاعلة وبنّاءة في المنطقة وعلى الصعيد الدولي".