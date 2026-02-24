الأخبار

اجتماع في السليمانية يجمع بافل طالباني ومظلوم عبدي وتوم باراك


بحث رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، في السليمانية، اليوم الثلاثاء، ( 24 شباط 2026 )، مع المبعوث الخاص لترامب إلى الشأن السوري توم باراك، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي التطورات السورية.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره أيضاً قوباد طالباني عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، "التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني الماضي، بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، والعمل على إزالة أي عقبات تعترض طريق تنفيذه".

كما شدد المجتمعون على "أهمية احترام سوريا لجميع مكوناتها، مؤكدين دعم الجهود الرامية إلى مساعدة البلاد لتكون دولة فاعلة وبنّاءة في المنطقة وعلى الصعيد الدولي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القوة البحرية تقبض على ساحبة وطاقهما في المياه الإقليمية العراقية
اجتماع في السليمانية يجمع بافل طالباني ومظلوم عبدي وتوم باراك
بسبب ترسيم الحدود البحرية الكويت تدعو العراق باخذ العلاقات التاريخية بعين الاعتبار ومعنيون : اين كانت هذه العلاقات عندما طالبتم بالتعويضات
مجلس محافظة المثنى ينتخب ‏أحمد منفي جودة محافظاً
وزارة الصحة تؤكد تطوير خدمات علاج الأورام في البلاد
إدارة سجن الناصرية توزّع نتائج النصف الأول من السنة الدراسية للمتوسطة بحضور ذوي النزلاء
مجلس محافظة المثنى يصوت على قبول استقالة المحافظ مهند العتابي
مديرية المرور العامة: افتتاح الجسر العنكبوتي الأسبوع المقبل
الاستخبارات العسكرية: القبض على 16 متهماً بمواد قانونية في عدة محافظات
الهيئة الوطنية للرقابة النووية: جسر الطوبجي آمن من التلوث الاشعاعي ولا صحة للشائعات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك