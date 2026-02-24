الرئيسية
حافة الهاوية.. الخطاب الأمريكي بين دعوى السلام ومنطق الاستسلام
وكالة انباء براثا
132
2026-02-24
آخر الاضافات
مبعوث الرئيس الأمريكي يثني على رصانة إجراءات القضاء العراقي في التحقيق مع السجناء الإرهابيين
حافة الهاوية.. الخطاب الأمريكي بين دعوى السلام ومنطق الاستسلام
جماعة علماء العراق تستنكر الإساءة لرموز البلاد وتؤكد ثوابت السيادة والحقوق البحرية
إحباط محاولة لبيع قطع أثرية نادرة في بعقوبة
وزير الخارجية: معالجة ملف سجناء داعش تتطلب تضافر الجهود الدولية
تقارب كردي ينهي جدلية مرشح رئاسة الجمهورية والحسم "الاسبوع المقبل"
القوة البحرية تقبض على ساحبة وطاقهما في المياه الإقليمية العراقية
اجتماع في السليمانية يجمع بافل طالباني ومظلوم عبدي وتوم باراك
بسبب ترسيم الحدود البحرية الكويت تدعو العراق باخذ العلاقات التاريخية بعين الاعتبار ومعنيون : اين كانت هذه العلاقات عندما طالبتم بالتعويضات
مجلس محافظة المثنى ينتخب أحمد منفي جودة محافظاً
التعليقات
غانم الجبوري
: مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع
:
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
