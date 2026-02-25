مبعوث الرئيس الأمريكي يثني على رصانة إجراءات القضاء العراقي في التحقيق مع السجناء الإرهابيين

أشاد مبعوث الرئيس الأميركي توم باراك، بدور القضاء العراقي في التحقيق مع السجناء الإرهابيين وجهوده لإنجاز الاستحقاقات الدستورية.

وقال مصدر قضائي بأن "المبعوث الأميركي توم باراك وخلال لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أثنى على جهود القضاء العراقي الاستثنائية في استيعاب السجناء الإرهابيين ورصانة سير الإجراءات التحقيقية معهم".

وأضاف "كما أكد باراك دعم الولايات المتحدة الأميركية جهود السلطة القضائية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية".