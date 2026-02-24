الأخبار

وزير الخارجية: معالجة ملف سجناء داعش تتطلب تضافر الجهود الدولية


أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن معالجة ملف "سجناء داعش" الارهابي تتطلب تضافر الجهود الدولية، خصوصاً مع وجود العديد من الإرهابيين من جنسيات أوروبية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل في مكتبه بمبنى وزارة الخارجية وزير الدولة الألماني جيزا أندرياس فون غاير والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب كما تم التطرق إلى قضية عناصر تنظيم داعش وجهود الحكومة في نقلهم من سوريا إلى العراق، وبحث آليات العمل المشترك لمعالجة هذا الملف، حيث أكّد الوزير الألماني استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني للعراق في هذا الشأن".

وأشار حسين إلى أن "معالجة هذه القضية تتطلب تضافر الجهود، لوجود العديد من الإرهابيين من جنسيات أوروبية"، مُشيراً إلى "الأعباء المادية المرتبطة بها".

وتابع البيان أن "غاير من جهته، استعرض موضوع اتفاق النوايا المقرر توقيعه مع وزارة الدفاع العراقية لتنظيم عمل القوات الألمانية في العراق"، مُعرباً "عن أمله في توقيع الاتفاق قريباً، مؤكداً استمرار القوات الألمانية المشاركة ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي في مهامها".

وواصل البيان أن "الجانبين بحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي، في ضوء زيارة الوفد الاقتصادي الألماني إلى العراق مؤخراً، وتم الاتفاق على عودة الوفد بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واستعرض فؤاد حسين آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة وجهود الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهمات مشتركة".

واوضح أن "الجانب الألماني أكد استعداده لدعم العراق في مواجهة التحديات المناخية، كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك المفاوضات الأميركية - الإيرانية وآثارها المحتملة على الأمن والاقتصاد في المنطقة والعالم".

واختتم، أنه "تم مناقشة تطورات العملية السياسية في سوريا، مع التركيز على الأوضاع في دمشق والعلاقات مع قوات سوريا الديمقراطية، والاتفاق المبرم بين الطرفين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جماعة علماء العراق تستنكر الإساءة لرموز البلاد وتؤكد ثوابت السيادة والحقوق البحرية
إحباط محاولة لبيع قطع أثرية نادرة في بعقوبة
وزير الخارجية: معالجة ملف سجناء داعش تتطلب تضافر الجهود الدولية
تقارب كردي ينهي جدلية مرشح رئاسة الجمهورية والحسم "الاسبوع المقبل"
القوة البحرية تقبض على ساحبة وطاقهما في المياه الإقليمية العراقية
اجتماع في السليمانية يجمع بافل طالباني ومظلوم عبدي وتوم باراك
بسبب ترسيم الحدود البحرية الكويت تدعو العراق باخذ العلاقات التاريخية بعين الاعتبار ومعنيون : اين كانت هذه العلاقات عندما طالبتم بالتعويضات
مجلس محافظة المثنى ينتخب ‏أحمد منفي جودة محافظاً
وزارة الصحة تؤكد تطوير خدمات علاج الأورام في البلاد
إدارة سجن الناصرية توزّع نتائج النصف الأول من السنة الدراسية للمتوسطة بحضور ذوي النزلاء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك