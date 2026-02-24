وزير الخارجية: معالجة ملف سجناء داعش تتطلب تضافر الجهود الدولية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن معالجة ملف "سجناء داعش" الارهابي تتطلب تضافر الجهود الدولية، خصوصاً مع وجود العديد من الإرهابيين من جنسيات أوروبية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل في مكتبه بمبنى وزارة الخارجية وزير الدولة الألماني جيزا أندرياس فون غاير والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب كما تم التطرق إلى قضية عناصر تنظيم داعش وجهود الحكومة في نقلهم من سوريا إلى العراق، وبحث آليات العمل المشترك لمعالجة هذا الملف، حيث أكّد الوزير الألماني استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني للعراق في هذا الشأن".

وأشار حسين إلى أن "معالجة هذه القضية تتطلب تضافر الجهود، لوجود العديد من الإرهابيين من جنسيات أوروبية"، مُشيراً إلى "الأعباء المادية المرتبطة بها".

وتابع البيان أن "غاير من جهته، استعرض موضوع اتفاق النوايا المقرر توقيعه مع وزارة الدفاع العراقية لتنظيم عمل القوات الألمانية في العراق"، مُعرباً "عن أمله في توقيع الاتفاق قريباً، مؤكداً استمرار القوات الألمانية المشاركة ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي في مهامها".

وواصل البيان أن "الجانبين بحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي، في ضوء زيارة الوفد الاقتصادي الألماني إلى العراق مؤخراً، وتم الاتفاق على عودة الوفد بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واستعرض فؤاد حسين آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة وجهود الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهمات مشتركة".

واوضح أن "الجانب الألماني أكد استعداده لدعم العراق في مواجهة التحديات المناخية، كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك المفاوضات الأميركية - الإيرانية وآثارها المحتملة على الأمن والاقتصاد في المنطقة والعالم".

واختتم، أنه "تم مناقشة تطورات العملية السياسية في سوريا، مع التركيز على الأوضاع في دمشق والعلاقات مع قوات سوريا الديمقراطية، والاتفاق المبرم بين الطرفين".