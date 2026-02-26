رئيس الجمهورية يؤكد لهاريس اهمية دعم جهود ترسيخ الاستقرار في العراق وتعزيز امنه وسيادته

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الحرص على توطيد التعاون مع الولايات المتحدة واهمية دعم جهود ترسيخ الاستقرار في العراق وتعزيز امنه وسيادته.

وذكر بيان رئاسي :" ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل ، اليوم الخميس ، القائم باعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق السيد جوشوا هاريس".

وجرى خلال اللقاء ،بحسب البيان ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير الشراكة القائمة بين بغداد وواشنطن.

واكد رئيس الجمهورية الحرص على توطيد التعاون مع الولايات المتحدة واهمية دعم جهود ترسيخ الاستقرار في العراق وتعزيز امنه وسيادته، الى جانب اهمية التنسيق المشترك ازاء القضايا الاقليمية بما يسهم في تحقيق الامن والسلم في المنطقة".

من جانبه اعرب القائم بالاعمال عن تقدير بلاده لعمق العلاقات مع العراق واستعدادها لتوسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في دعم الاستقرار الاقليمي.