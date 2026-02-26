عمليات بغداد تطلق حملة لإعاة تأهيل سيطرة الشعب

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس ( 26 شباط 2026 )، عن اطلاقها حملة لإعاة تأهيل سيطرة الشعب شمال شرق العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إن "الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد يرافقه عدد من ضباط هيئة الركن، يشرف ميدانياً على انطلاق حملة قشط الرصيف وتسوية الأرض وتعديل الطريق بهدف توسعة مداخل سيطرة الشعب شمال شرق العاصمة"، مشيرة الى أن "ذلك يأتي من خلال الجهد الهندسي لقيادة العمليات تمهيداً للمباشرة بأعادة تأهيل السيطرة آنفاً".

وأضافت أن "هذه الاجراءات تندرج ضمن خطة قيادة عمليات بغداد لمنع تكدس العجلات لاسيما (عجلات الحمل بكافة انواعها) في السيطرات الرئيسية لمداخل العاصمة بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والتقليل من الزخم المروري".