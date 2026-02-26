القبض على متهم بعمليات قــتل وتهجير في ديالى وتفكيك شبكة لتجارة الاسلحة في صلاح الدين

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن القاء القبض على متهم بالعديد من عمليات القــتل والتهجير في محافظة ديالى.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان ، ان مفارزها (خلية الصقور الاستخبارية) في محافظة ديالى ، بتنسيق عال مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان (محافظة السليمانية) ، القت القبض على متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهــاب ‏بتهمة القيام بالعديد من عمليات القـتل والتهجير في محافظة ديالى بوقت سابق .

واضافت :" ‏بعملية منفصلة ، فككت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة صلاح الدين ،شبكة لتجارة الاسلحة مكونة من ثلاثة متهمين ، والقت القبض عليهم ، كما ضبطت عشرات قطع الاسلحة كانت بحوزتهم ،والعجلة التي يستخدمونها لهذا الغرض"