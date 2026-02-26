فلسطين تعتذر للعراق حول بيانها الذي ضدر حول ترسيم الحدود البحرية

أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى العراق، سمر عبد الرحمن، اليوم الخميس، ( 26 شباط 2026 )، حرص بلادها الكامل على احترام سيادة العراق وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك، تقديراً لدوره الإقليمي ومواقفه التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية ان "السفيرة الفلسطينية أوضحت خلال استقبالها من قبل وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، إن الموقف الرسمي الفلسطيني يستند إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واتباع الحوار الدبلوماسي لحل الإشكالات".

وأوضحت السفيرة الفلسطينية، أن "البيان الصادر بتاريخ 24 شباط 2026، والذي أحدث أصداءً غير مرغوبة، لا ينسجم مع توجهات السياسة الخارجية الفلسطينية، مؤكدة أن البيان اللاحق الصادر في 25 شباط هو الذي عبّر عن الموقف الرسمي الملتزم باحترام سيادة الدول، كما وعدت بنقل رسالة العراق وملاحظاته إلى القيادة الفلسطينية بدقة ووضوح".

من جانبه، شدد وكيل وزارة الخارجية السفير محمد حسين بحر العلوم، على أن قرار العراق بشأن خارطة مجالاته البحرية هو "حق سيادي ثابت" تم تنفيذه بالتوافق التام مع أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأعرب بحر العلوم، عن أسف العراق لصدور البيان الفلسطيني الذي أغفل الإجراءات القانونية والشفافة التي اتخذها العراق، مما تسبب في حالة عدم رضا على المستويين الرسمي والشعبي، مجدداً التأكيد على موقف العراق المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، وداعياً إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في البيانات الرسمية لضمان الحفاظ على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين بما يصون سيادتهما بشكل متساوٍ.