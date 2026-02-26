العراق يستدعي سفراء مصر والاردن وفلسطين لمعرفة موقفهم من ترسيم الحدود البحرية

استدعت وزارة الخارجية، اليوم الخميس ( 26 شباط 2026 )، سفراء ثلاث دول، من بينها مصر، لبحث مواقف بلدانهم بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، مؤكدة أن قرار العراق بإيداع خارطة مجالاته البحرية لدى الأمم المتحدة يمثل حقاً سيادياً غير قابل للتراجع.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن "وزارة الخارجية، ممثلةً بوكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، استضافت في ديوان الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية العراق أحمد سمير حلمي، وذلك على خلفية البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة المصرية بشأن إيداع جمهورية العراق خارطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة".

وأكد وكيل الوزارة، بحسب البيان، "بشكل واضح وصريح أن "قرار العراق بإيداع خارطة مجالاته البحرية يُعد حقاً سيادياً لا يمكن التراجع عنه"، مبيناً "موقف العراق وملاحظاته إزاء ما ورد في البيان المصري، الذي أغفل رأي العراق وموقفه والإجراءات التي اتخذها بالتوافق التام مع أحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبشفافية كاملة تعكس حرصه على معالجة جميع القضايا ذات الصلة عبر الأطر القانونية والدبلوماسية، بما يصون سيادة العراق ويحفظ حقوقه الوطنية".

وأضاف البيان، أنه "في هذا السياق، أعرب العراق عن أسفه لصدور مثل هذا البيان، لما ترتب عليه من حالة عدم رضا على المستويين الرسمي والشعبي".

وشدد وكيل الوزارة على "عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية العراق بجمهورية مصر العربية"،

مؤكداً أهمية تحري أعلى درجات الدقة والموضوعية في البيانات والمواقف الرسمية، لما لها من أثر مباشر في مسار العلاقات الثنائية، مع التأكيد على أن أي بيان يجب أن يتضمن احترام سيادة البلدين على نحو متساوٍ"،معبراً عن اعتزاز جمهورية العراق بالعلاقات المتميزة التي تربطها بجمهورية مصر العربية وحرصها على تطويرها في مختلف المجالات".

من جانبه، عبّر السفير المصري عن شكره لما قدمه وكيل الوزارة من معلومات مهمة ووافية بشأن حقيقة الموقف بين البلدين ومستوى التعاون والتواصل في موضوع ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً أن "القلق الذي عبّرت عنه مصر في بيانها ينبع من حرصها على دعم الأمن والاستقرار بين البلدين".

كما أشار إلى أنه "سيحرص على نقل رسالة العراق إلى القيادة المصرية بصورة واضحة ومفصلة، بما يعكس وجهة النظر العراقية والتطورات ذات الصلة بين البلدين".