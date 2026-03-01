الحكومة العراقية تعلن الحداد العام على استشهاد السيد الخامنئي( رضوان الله عليه) لمدة ثلاثة أيام

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، الحداد العام على استشهاد السيد علي الحسيني الخامنئي لمدة ثلاثة أيام، حيث ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، "بمزيد من الحزن والأسى، نعزّي أبناء الشعب الإيراني الكريم، وسائر الأمّة الإسلامية، بارتقاء العالم والمجاهد المُرشد الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، شهيداً نحتسبه مع الأوّلين من آل بيت النبوة، إثرَ عدوان صارخ، وفعل مُدان يخالف كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية، وفي خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية".

وأضاف "برحيل السيد الشهيد، يكوّن سماحته قد توّج مسيرته التي خدمت الشعب الإيراني، بتاج الشهادة والوفاء للمبادئ، مُدافعاً عن أمّته بوجه الظلم والطغيان، وطالباً لمنهج الحق، وساعياً إلى خدمة قضايا الأمّة الإسلامية وعموم الإنسانية".

كما أكد أن "العراق، في هذا الإطار، يجدد الدعوة الجادة إلى الوقف الفوري غير المشروط للعمليات والأفعال العسكرية، التي تمضي بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من العنف، وتأجيج الصراع، وتقويض الأمن والسِّلم الدوليين".

كذلك لفت إلى أن "الحكومة العراقية أعلنت الحداد العام في أنحاء العراق لمدة ثلاثة أيام".