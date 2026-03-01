سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) يعزي باستشهاد سماحة السيد الخامنئي (رضوان الله عليه)

عزى المرجع الديني الأعلى، السيد علي الحسيني السيستاني، اليوم الأحد، باستشهاد السيد الخامنئي، إذ ذكرالمرجع الديني الأعلى، السيد السيستاني، في بيان تعزيته، إنه "بعميق الأسى أعزّي الشعب الإيراني الكريم وعامة المسلمين باستشهاد القائد المعظم للجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله السيد الخامنئي (رضوان الله عليه). أن الموقع الرفيع لسماحته ودوره الفريد في قيادة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال سنوات طوال واضح للجميع، ولا شك في أن الأعداء إنما قصدوا باستشهاده وشنّ العدوان العسكري الواسع على إيران أن يوقعوا ضرراً بالغاً على هذا البلد العزيز. أن المتوقع من الشعب الإيراني العظيم أن يحافظوا على وحدتهم ويرصوا صفوفهم ولا يسمحوا للمعتدين بأن يحققوا أهدافهم المشومة. أسأل الله تعالى للفقيد السعيد علوّ الدرجات والرضوان الإلهي ولجميع المكلومين بفقده الصبر الجميل والأجر الجزيل".



