استهداف مطار حرير العسكري في أربيل

أفاد مصدر امني اليوم"، اليوم الأحد ( 1 آذار 2026 )، بتعرّض مطار حرير العسكري إلى استهداف قبل قليل.

وقال المصدر إن "مطار حرير العسكري تعرّض لاستهداف مباشر، أعقبه سماع دوي انفجارات في محيط القاعدة"، مشيراً إلى أن "أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من داخل الموقع، فيما سُمعت أصوات سيارات الإسعاف وهي تتجه نحو المنطقة".

ويقع مطار حرير العسكري في محافظة أربيل ضمن إقليم كردستان العراق، ويعد من المواقع العسكرية المهمة في شمال البلاد، حيث سبق أن تعرض في أوقات سابقة لهجمات مماثلة في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وبحسب المعلومات الأولية، فرضت القوات الأمنية طوقاً حول محيط المطار، فيما تم إغلاق الطرق المؤدية إليه كإجراء احترازي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.