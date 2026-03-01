المجلس الأعلى الإسلامي ينعى السيد الخامنئي: ثلمة في الإسلام لا تُسدّ

قدم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم الأحد، التعازي باستشهاد قائد الثورة الإسلامية المرجع آية الله السيد علي الخامنئي، إذ ذكر المجلس في بيانه، "نرفع أسمى آيات التعازي والمواساة لصاحب العصر والزمان(عج) ومراجعنا العظام، وأمتنا الإسلامية، والشعب الإيراني المجاهد، الصامد، الصابر، الأبي، باستشهاد قائد الثورة الإسلامية المرجع آية الله السيد علي الخامنئي "قدس سره"، الذي أبى الله إلاً أن يرتقي بروحه الطاهرة بشهره الفضيل، شهيداً على أيدي ألد أعداء الله والدين، أخبث المستكبرين، والإرهابيين الصهاينة".

كذلك أضاف ان "شهادة هذا العالم الرباني، الفقيه، الحكيم، الشجاع، المقاوم لهو ثلمة في الإسلام لا تسد، فقد كان شرف الأمة، ونصير مستضعفيها، وعنوان كرامتها، ومصدر عزتها وكبريائها، وثباتها بوجه أعتى أعدائها حتى آخر أنفاسه التي ستبقى مدرسة لكل الأجيال، تستلهم منها قوة الإيمان، وشجاعة الموقف، وإرادة التحدي على طريق الحسين عليه السلام، وعزيمة النصر بإذن الله، وكلنا ثقة بأن الجمهورية الإسلامية ستزداد صلابة وصموداً وتحدياً، ولن تضيع دماء الشهداء سدى"، وتابع "رحم الله شهيد الأمة، ورفاقه الشهداء الذين بذلوا أرواحهم معه بمواجهة طواغيت العصر ومحور الشر الصهيوني، وتغمد أرواحهم بواسع جناته، وألهمنا جميعا بالصبر والسلوان".