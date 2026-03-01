الحشد الشعبي: استشهاد 4 من منتسبينا بقصف غادر في ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم اﻷحد، عن استشهاد 4 من منتسبيها جراء قصف غادر في محافظة ديالى، حيث ذكرت الهيئة في بيان، إنها "شيعت كوكبة من شهداء لواء 41 الذين ارتقوا جراء القصف الصهيوني الأمريكي الغادر في ديالى".

كما أضافت، أن "الشهداء هم البطل محمد مشتاق عباس الموسوي والبطل بشار عدنان الموسوي والبطل مراد عبد الكريم العگيلي والبطل حيدر خالد عدنان، حيث جرت مراسم التشييع في بغداد بحضور قيادات في الحشد الشعبي وجموع من المواطنين".