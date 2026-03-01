الحكومة العراقية تعلن الحداد العام في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام

أعربت الحكومة العراقية، اليوم الأحد ( 1 آذار 2026 )، عن تعازيها للشعب الإيراني والأمة الإسلامية بوفاة المرشد الأعلى السيد علي الحسيني الخامنئي، الذي قُتل إثر ما وصفته بغداد بـ«عدوان صارخ» يخالف الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان "، إنه: "بمزيد من الحزن والأسى، نعزّي أبناء الشعب الإيراني الكريم، وسائر الأمة الإسلامية، بارتقاء العالم والمجاهد، المرشد الأعلى، سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، شهيداً نحتسبه مع الأوّلين من آل بيت النبوة، إثر عدوان صارخ وفعل مُدان يخالف كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية، وفي خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية".

وأضاف أنه:"برحيل السيد الشهيد، يكون سماحته قد توّج مسيرته التي خدمت الشعب الإيراني بتاج الشهادة والوفاء للمبادئ، مدافعاً عن أمته بوجه الظلم والطغيان، وطالباً لمنهج الحق، وساعياً إلى خدمة قضايا الأمة الإسلامية وعموم الإنسانية".

وجدد العراق، في هذا الإطار، "الدعوة الجادة إلى الوقف الفوري غير المشروط للعمليات والأفعال العسكرية التي تمضي بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من العنف، وتأجيج الصراع، وتقويض الأمن والسلم الدوليي"».

وتابع البيان: "كما تعلن الحكومة العراقية الحداد العام في أنحاء العراق لمدة ثلاثة أيام".

يُذكر أن التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن، فجر اليوم الأحد، اغتيال اية الله العظمى السيد علي الخامنئي في الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل على مقره في طهران.

كما أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام في البلاد لمدة 40 يوماً، وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام، فيما دعا الحرس الثوري الإيراني كل شرائح المجتمع إلى الحضور الحماسي والمشرّف في ساحات الدفاع الوطني لإبراز التلاحم، مؤكداً أن قواته المسلحة ستواصل مسيرة قائدها وستوقع العقاب الشديد بالمعتدين على إيران.