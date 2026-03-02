سلطة الطيران المدني: تمديد تعليق الأجواء حتى ظهر الأربعاء

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، عن تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام كافة الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 48 ساعة إضافية، اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم الاثنين وحتى منتصف نهار يوم الأربعاء المقبل، في إجراء وصفته بالاحترازي والمؤقت نتيجة التصعيد العسكري المتسارع الذي تشهده المنطقة، إذ أوضحت سلطة الطيران في بيان أن القرار جاء استناداً إلى تقييم أمني شامل ومستمر للموقف، وفي ظل مراجعة دقيقة للمعطيات الميدانية والتوترات الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن السلطات ستعيد تقييم الوضع تبعاً للمستجدات لإشعار شركات الطيران بأي تحديثات لاحقة، وذلك لضمان سلامة الملاحة الجوية والمدنيين من مخاطر الصواريخ والمسيرات التي تجوب سماء المنطقة.

وجاء هذا التمديد ليزيد من حالة الشلل الملاحي في المنطقة، بالتزامن مع البيانات المشتركة للدول السبع وإغلاق بورصات الخليج، مما يعكس جدية المخاوف من اتساع رقعة المواجهة المباشرة وتحول الأجواء العراقية إلى ممر أو ساحة للعمليات العسكرية الجارية.