الأخبار

سلطة الطيران المدني: تمديد تعليق الأجواء حتى ظهر الأربعاء


أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، عن تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام كافة الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 48 ساعة إضافية، اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم الاثنين وحتى منتصف نهار يوم الأربعاء المقبل، في إجراء وصفته بالاحترازي والمؤقت نتيجة التصعيد العسكري المتسارع الذي تشهده المنطقة، إذ أوضحت سلطة الطيران في بيان أن القرار جاء استناداً إلى تقييم أمني شامل ومستمر للموقف، وفي ظل مراجعة دقيقة للمعطيات الميدانية والتوترات الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن السلطات ستعيد تقييم الوضع تبعاً للمستجدات لإشعار شركات الطيران بأي تحديثات لاحقة، وذلك لضمان سلامة الملاحة الجوية والمدنيين من مخاطر الصواريخ والمسيرات التي تجوب سماء المنطقة.

وجاء هذا التمديد ليزيد من حالة الشلل الملاحي في المنطقة، بالتزامن مع البيانات المشتركة للدول السبع وإغلاق بورصات الخليج، مما يعكس جدية المخاوف من اتساع رقعة المواجهة المباشرة وتحول الأجواء العراقية إلى ممر أو ساحة للعمليات العسكرية الجارية.

غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
