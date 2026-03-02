الإعلام الأمني تنفي صدور أمر بسحب أو تحريك قطعات أمنية وعسكرية

نفت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، صدور أمر بسحب أو تحريك قطعات امنية وعسكرية غربي العراق.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن في بيان، "تنفي خلية الإعلام الأمني ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن صدور أمر من القائد العام للقوات المسلحة بسحب أو تحريك أي قطعات امنية او عسكرية من مواقعها في المنطقة الغربية".

وأضاف أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً، ولم يصدر أي توجيه بهذا الشأن، وأن القطعات الأمنية تمارس واجباتها الاعتيادية وفق الخطط المرسومة".

وحث وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على "اعتماد ما يصدر من بيانات رسمية عنها، وتوخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات".