مستشار الأمن القومي يؤكد لوزير الخارجية الإيراني أهمية التعاون لضبط الحدود ومنع أي محاولات تسلل

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أهمية التعاون لضبط الحدود ومنع أي محاولات تسلل، حيث ذكر الأعرجي، في بيان، إنه "تلقينا اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جرى خلاله بحث التطورات المتسارعة في المنطقة".

وأضاف: "أكدنا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لضبط الحدود المشتركة ومنع أي محاولات تسلل بين البلدين"، وتابع "جددنا خلال الاتصال التأكيد على موقف العراق الثابت والمبدئي الداعي إلى معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، ورفض تصاعد الأعمال العسكرية أو اتساع رقعة الصراع، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها ويلات الحروب".