الأخبار

مستشار الأمن القومي يؤكد لوزير الخارجية الإيراني أهمية التعاون لضبط الحدود ومنع أي محاولات تسلل


 

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أهمية التعاون لضبط الحدود ومنع أي محاولات تسلل، حيث ذكر الأعرجي، في بيان، إنه "تلقينا اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جرى خلاله بحث التطورات المتسارعة في المنطقة".

وأضاف: "أكدنا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لضبط الحدود المشتركة ومنع أي محاولات تسلل بين البلدين"، وتابع "جددنا خلال الاتصال التأكيد على موقف العراق الثابت والمبدئي الداعي إلى معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، ورفض تصاعد الأعمال العسكرية أو اتساع رقعة الصراع، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها ويلات الحروب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله): المرجعية تدين هذه الحرب الظالمة وتدعو إلى التضامن مع الشعب الإيراني
مستشار الأمن القومي يؤكد لوزير الخارجية الإيراني أهمية التعاون لضبط الحدود ومنع أي محاولات تسلل
مجلس القضاء: اطلاق سراح أكثر من 42 الف مشمول بقانون العفو في شباط
وزارة التربية توجّه بتشكيل لجان لمراجعة نتائج المدارس
خلية الإعلام الأمني تنفي شائعات حصول انزال في البادية وقصف بالمثنى
حالة الطقس: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة
وزارة التربية تطلق إجراءات تنظيم القبول وتحديث بيانات مدارس المتميزين للعام 2026–2027
استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي بطائرة مسيرة
قيادة شرطة المثنى تنفي وقوع قصف جوي أو خرق أمني داخل المحافظة
خبير في الشؤون الأمنية : سقوط أكثر من طائرة حربية أميركية من نوع F - 15 ليس حدثا عابرا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك