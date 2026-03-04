قيادة شرطة المثنى تنفي وقوع قصف جوي أو خرق أمني داخل المحافظة

نفت قيادة شرطة المثنى، اليوم الأربعاء، وقوع قصف جوي أو خرق أمني داخل المحافظة، ذكرت قيادة شرطة المثنى في بيان، أنها تنفي ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع قصف جوي أو خرق أمني داخل المحافظة، مؤكدة أن "الصورة المتداولة لا تعود للمثنى، ولا صحة لهذه الاشاعات". كذلك أكدت القيادة أن "الوضع الأمني مستقر بالكامل"، داعيةً المواطنين ووسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.



