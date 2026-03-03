الأخبار

الكهرباء: إمدادات الغاز الإيران للعراق مستمرة


أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء ( 3 آذار 2026 )، أن إمدادات الغاز من إيران لا تزال مستمرة بواقع 6 ملايين متر مكعب يومياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى في تصريح له " إن "إمدادات الغاز الإيراني لا تزال مستمرة بواقع 6 ملايين متر مكعب فقط، وهي إمدادات منقوصة وما زالت تؤثر على عمل وحدات التوليد ومحطات الإنتاج، ولا يزال الإنتاج متأثراً بانخفاض معدلات الغاز المستورد".

وأضاف أن "الغاز المزود من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى محطات الكهرباء يبلغ 6,000,000 متر مكعب، ونحرص على تشغيل الوحدات الحاكمة في بعض المحطات الرئيسية مثل محطة بسماية ومحطة المنصورية، لكن لا يزال الغاز الإيراني قليل الإمدادات ويؤثر على محطات الكهرباء، إذ إنه مستمر ولكن بجزئيات محدودة بسيطة جداً".

وأشار موسى إلى أن "المنظومة لا تزال فاقدة لطاقة كبيرة تصل إلى قرابة 6000 إلى 6500 ميغاواط ما بين دورة بسيطة ومركبة"، مبيناً أن "الوزارة لديها تواصل مع شركة الغاز الإيرانية لإمكانية رفع معدلات الغاز، خصوصاً أن البلاد مقبلة على ذروة الأحمال الصيفية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير في الشؤون الأمنية : سقوط أكثر من طائرة حربية أميركية من نوع F - 15 ليس حدثا عابرا
الكهرباء: إمدادات الغاز الإيران للعراق مستمرة
صدور أمر قبض وحجز أموال ومنع سفر بحق رئيس جمعية إسكان موظفي الكهرباء مصعب المدرس
قصف جديد يستهدف "جرف النصر"
الإطار التنسيقي يدعو الى الوقف الفوري للعدوان على إيران
الهيئة الوطنية للرقابة النووية: لم نؤشر أي ارتفاع في مستويات الإشعاع من إيران
الإعلام الأمني: الوثيقة المتداولة التي تزعم صدور أمر ديواني بنقل مقرات الحشد من الخضراء"مزورة"
وزارة العدل: توجيه باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في الأقسام السجنية التابعة لدائرة الإصلاح
المنافذ الحدودية: نعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل دخول العراقيين العالقين في الخارج
مستشار الأمن القومي والسفير الكويتي يؤكدان أهمية حل الأزمات لتجنيب المنطقة اتساع رقعة الصراع
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك