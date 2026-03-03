الأخبار

الإطار التنسيقي يدعو الى الوقف الفوري للعدوان على إيران


دعا الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، الى الوقف الفوري للعدوان على إيران، فيما أكد توافق أطرافه على أهمية الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وجاء في بيان لللإطار، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري (٢٦٤) في القصر الحكومي ببغداد، ظهر اليوم الثلاثاء، لمتابعة آخر المستجدات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".

 وناقش الإطار الاستحقاقات الدستورية، إذ أكّد على "توافق أطرافه جميعاً على أهمية الإسراع في استكمالها، وخصوصا تشكيل الحكومة بما يحفظ المصلحة الوطنية، ويحقق الإجماع الوطني الذي يعد الركيزة الأساسية لبناء الوطن وصيانة وحدته".

وثمّن الإطار التنسيقي "الاستنكار الشعبي الكبير لجريمة استهداف الامام الشهيد الخامنئي"، ودعا الى "اظهار الحزن على رحيل المرجع الشهيد والتضامن مع الشعب الإيراني الكريم، بما يناسب هذا الفقد الأليم، في نطاق القانون وحرية التعبير عن الإرادة".

كما اكد الاطار التنسيقي دعمه للحكومة، وللقوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وهي تؤدي مهامها الدستورية والوطنية والقانونية، في حفظ السيادة، وإنفاذ القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والسفارات، وأقصى مديات الإستقرار في بلدنا العزيز.

ولفت البيان الى أن الإطار التنسيقي دعا الى "الوقف الفوري للعدوان على الجمهورية الاسلامية، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من ويلات الخسائر، والمزيد من أسباب استدامة الصراع، وأن تتحمل الهيئات الدولية والمؤسسات الأممية مسؤولياتها لدعم الاستقرار وأمن بلدان المنطقة".

