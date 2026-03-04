وزارة التربية تطلق إجراءات تنظيم القبول وتحديث بيانات مدارس المتميزين للعام 2026–2027

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق إجراءات تنظيم القبول وتحديث بيانات مدارس المتميزين للعام 2026–2027، حيث ذكر بيان، أنه "استعداداً للعام الدراسي (2026–2027)، باشرت وزارة التربية خطوات تنظيمية لضبط آلية قبول الطلبة في مدارس المتميزين والمتميزات، والمتفوقين والمتفوقات، وثانويات كلية بغداد".

كذلك دعت الوزارة، وفقاً للبيان "المديريات العامة للتربية كافة إلى الإيعاز لإدارات المدارس المشمولة بتزويدها بالطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، مع بيان عدد الصفوف المزمع افتتاحها، بشكل يضمن تخطيطاً دقيقاً ينسجم مع أعداد الطلبة المتقدمين". كما أوضح البيان، أن " الوزارة وجهت أيضا بتحديث بيانات المواقع الجغرافية للمدارس المذكورة، متضمنةً تفاصيل الزقاق والمحلة وأقرب نقطة دالة، على أن ترد الإجابات عبر برنامج (Excel) وبالسرعة الممكنة".

فيما أكد، أن "هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الدقة في تنظيم القبول وتحديث قاعدة البيانات الرسمية، بما يحقق انسيابية العمل الإداري ويؤمّن استعداداً مبكراً ومنظماً للعام الدراسي المقبل".