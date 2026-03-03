الأخبار

خبير في الشؤون الأمنية : سقوط أكثر من طائرة حربية أميركية من نوع F - 15 ليس حدثا عابرا


كشف الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الثلاثاء ( 3 أذار 2026 )، عن مؤشرات على دخول أسلحة غير معلنة في سياق المواجهة الدائرة بين طهران وواشنطن، لافتا إلى أن تداعياتها برزت مؤخرا في أجواء الكويت.

وقال عبد الله في حديث صحفي إن سقوط أكثر من طائرة حربية أميركية من نوع F - 15 ، وهي من الطائرات المتقدمة وتشكل ركناً مهماً في المنظومة الجوية الأميركية، “لا يمكن اعتباره حدثاً عابراً”.

وأضاف أن المؤشرات تفيد بأن الطائرات كانت على مسافة تتراوح بين 15 و20 كيلومتراً من الحدود الإيرانية، معتبراً أن إسقاطها “يشير إلى استخدام منظومات دفاع جوي غير معلنة، سبقها تشويش راداري أربك قدراتها”.

وأشار إلى أن إيران تمتلك “أوراق قوة بدأت تتكشف مع دخول المواجهة يومها الرابع”، مرجحاً أن تكون بعض المنظومات حديثة الاستيراد من دول كبرى، من بينها الصين أو غيرها، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأوضح عبد الله أن خسارة الطائرات الأميركية “لا تمثل بُعداً مادياً فقط، بل تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية”، نظراً لما تمثله القدرات الجوية بعيدة المدى في العقيدة العسكرية الأميركية، مؤكداً أن استمرار التصعيد قد يدفع جميع الأطراف إلى البحث عن صيغة لوقف الحرب وفق معادلة “لا غالب ولا مغلوب”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تحولت المواجهة خلال الأيام الأخيرة إلى تبادل ضربات جوية وعمليات عسكرية غير مباشرة في محيط الخليج.

وتعد المقاتلة F-15  من أبرز الطائرات التي تعتمد عليها واشنطن في تنفيذ عمليات التفوق الجوي والضربات بعيدة المدى، ما يجعل أي خسارة محتملة لها حدثاً ذا أبعاد عسكرية وسياسية.

كما أن أجواء الكويت والخليج العربي تمثل ممراً حيوياً للعمليات الجوية الأميركية في المنطقة، في ظل انتشار قواعد عسكرية أميركية في عدد من دول الخليج. لذلك فإن أي تطور عسكري في تلك الأجواء قد يعكس تحولات في طبيعة المواجهة، خصوصاً مع الحديث عن إدخال منظومات دفاع جوي أو تقنيات تشويش متطورة إلى ساحة الصراع.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
