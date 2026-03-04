حالة الطقس: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية والأقسام الشمالية من المنطقة الوسطى مع زخات مطر خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً، يتحول أحياناً إلى صحو ليلاً بينما يكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية على العموم، معتدلة السرعة تنشط أحياناً مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار والمطر (3-5) كم"، وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 9، أربيل ودهوك 12، نينوى وكركوك 13، صلاح الدين والأنبار 14، ديالى 16، بغداد 18، واسط 19، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والديوانية 20، المثنى 22، وميسان وذي قار والبصرة 24".

كذلك أضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

كما لفت إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عما سجل في اليوم السابق".

فيما بيّن، أن "الأحد القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في أغلب مدن البلاد، والرياح جنوبية شرقية تنشط في الأقسام الشرقية للمنطقة الجنوبية مسببة تصاعد الغبار في أماكن تواجدها تتحول ليلاً إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".