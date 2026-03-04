الأخبار

حالة الطقس: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة


أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية والأقسام الشمالية من المنطقة الوسطى مع زخات مطر خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً، يتحول أحياناً إلى صحو ليلاً بينما يكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية على العموم، معتدلة السرعة تنشط أحياناً مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار والمطر (3-5) كم"، وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 9، أربيل ودهوك 12، نينوى وكركوك 13، صلاح الدين والأنبار 14، ديالى 16، بغداد 18، واسط 19، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والديوانية 20، المثنى 22، وميسان وذي قار والبصرة 24".

كذلك أضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

كما لفت إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عما سجل في اليوم السابق".

فيما بيّن، أن "الأحد القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً في أغلب مدن البلاد، والرياح جنوبية شرقية تنشط في الأقسام الشرقية للمنطقة الجنوبية مسببة تصاعد الغبار في أماكن تواجدها تتحول ليلاً إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خلية الإعلام الأمني تنفي شائعات حصول انزال في البادية وقصف بالمثنى
حالة الطقس: أمطار رعدية وغبار وارتفاع في درجات الحرارة
وزارة التربية تطلق إجراءات تنظيم القبول وتحديث بيانات مدارس المتميزين للعام 2026–2027
استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي بطائرة مسيرة
قيادة شرطة المثنى تنفي وقوع قصف جوي أو خرق أمني داخل المحافظة
خبير في الشؤون الأمنية : سقوط أكثر من طائرة حربية أميركية من نوع F - 15 ليس حدثا عابرا
الكهرباء: إمدادات الغاز الإيران للعراق مستمرة
صدور أمر قبض وحجز أموال ومنع سفر بحق رئيس جمعية إسكان موظفي الكهرباء مصعب المدرس
قصف جديد يستهدف "جرف النصر"
الإطار التنسيقي يدعو الى الوقف الفوري للعدوان على إيران
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك