مجلس القضاء: اطلاق سراح أكثر من 42 الف مشمول بقانون العفو في شباط

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح أكثر من 42 ألف مشمول بقانون العفو العام في شباط الماضي، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "مجلس القضاء كشف عن الإحصائية الجديدة الخاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل، عن شهر شباط الماضي".

وأضاف، أن "العدد الكلي للمطلقِ سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ (42284) اثنين وأربعين ألفاً ومئتين وأربعة وثمانين شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً، إلى (170297) مئة وسبعين ألفاً ومئتين وسبعة وتسعين شخصاً"، وتابع، أما "المبالغ المستردة، فقد بلغ مجموعها (87,854,129,633) سبعة وثمانين ملياراً وثمانمئة وأربعة وخمسين مليوناً ومئة وتسعة وعشرين ألفاً وستمئة وثلاثة وثلاثين ديناراً".