وزارة التربية توجّه بتشكيل لجان لمراجعة نتائج المدارس

وجّهت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجان تحقيقية في المديريات العامة للتربية كافة، بشأن المدارس التي سجلت نسب نجاح (49%) فما دون في الأدوار الامتحانية الثلاثة للعام الدراسي (2024–2025)، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات، وجهت بتشكيل لجان تحقيقية في المديريات العامة للتربية كافة، بشأن المدارس التي سجلت نسب نجاح (49%) فما دون في الأدوار الامتحانية الثلاثة للعام الدراسي (2024–2025)، استناداً إلى الجداول الرسمية المرفقة".

وأضافت، أن "اللجان ستتولى تدقيق النتائج وتحليل أسباب تدنيها وتشخيص مكامن الخلل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات والمعالجات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة الخاصة بالامتحانات والشهادات".

كما شددت الوزارة، على "الالتزام التام بتنفيذ التوجيهات بدقة عالية، مع تحمّل المديريات العامة المسؤولية الكاملة عن الإجراءات المتخذة ورفع تقاريرها أصولياً".