شركة "دانة غاز" تعلن ايقاف الإنتاج في حقل "كورمور" بالاقليم

اعلنت شركة "دانة غاز"، اليوم الخميس ( 5 آذار 2026 )، عن ايقاف الإنتاج في حقل "كورمور" باقليم كردستان.

وقالت الشركة في تصريح إنها "تعلن ايقاف الإنتاج في حقل (كورمور) بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق".

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد الطبيعية ووزارة الكهرباء في إقليم كردستان، يوم السبت الماضي عن انخفاض محتمل في قدرة إنتاج الكهرباء نتيجة تعليق شركة دانا غاز توريد الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد، وذلك بسبب الوضع الأمني الراهن والنزاع القائم في المنطقة.