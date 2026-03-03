الأخبار

وزارة التربية تنفي احتراق مدرسة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة


نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، احتراق مدرسة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، فيما أشارت الى أن الحريق حدث في منطقة زراعية خارج حدود المباني المدرسية، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان، "المكتب ينفي ما تم تداوله حول احتراق مدرسة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة صباح يوم أمس الاثنين"، مؤكداً أن "الحريق كان محدوداً في منطقة زراعية خارج المباني، ولم يسفر عن أي أضرار في المدارس أو السجلات".

كذلك لفت البيان إلى أن "المباني الثلاثة في الموقع – ثانوية الراقيات للبنات، مدرسة سمانة للبنات، ومدرسة الينابيع للبنين – سليمة وصالحة للدوام، وأن فرق الحراسة والدفاع المدني سيطرت على الحريق فور اندلاعه، ما منع امتداده".

فيما أكد المكتب الإعلامي، "استمرار متابعة إجراءات السلامة والوقاية في جميع المدارس لضمان حماية الطلاب والمباني من أي حوادث محتملة".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك