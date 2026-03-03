وزارة التربية تنفي احتراق مدرسة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة

نفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، احتراق مدرسة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، فيما أشارت الى أن الحريق حدث في منطقة زراعية خارج حدود المباني المدرسية، حيث ذكر المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان، "المكتب ينفي ما تم تداوله حول احتراق مدرسة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة صباح يوم أمس الاثنين"، مؤكداً أن "الحريق كان محدوداً في منطقة زراعية خارج المباني، ولم يسفر عن أي أضرار في المدارس أو السجلات".

كذلك لفت البيان إلى أن "المباني الثلاثة في الموقع – ثانوية الراقيات للبنات، مدرسة سمانة للبنات، ومدرسة الينابيع للبنين – سليمة وصالحة للدوام، وأن فرق الحراسة والدفاع المدني سيطرت على الحريق فور اندلاعه، ما منع امتداده".

فيما أكد المكتب الإعلامي، "استمرار متابعة إجراءات السلامة والوقاية في جميع المدارس لضمان حماية الطلاب والمباني من أي حوادث محتملة".