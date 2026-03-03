مستشار الأمن القومي والسفير الكويتي يؤكدان أهمية حل الأزمات لتجنيب المنطقة اتساع رقعة الصراع

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي والسفير الكويتي في بغداد، حسن محمد زمان، اليوم الثلاثاء، أهمية حل الأزمات لتجنيب المنطقة اتساع رقعة الصراع، حيث ذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل اليوم الثلاثاء، سفير دولة الكويت في بغداد، حسن محمد زمان" ،مبيناً أن "الجانبين استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد الأخير وما يجري من عمليات عسكرية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأضاف أن "اللقاء، شهد استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية والاجتماعية ، وأهمية التلاقي عند المشتركات والتعاون، لدفع المخاطر عن البلدين والمنطقة أجمع".

كذلك شدد الأعرجي ،وفقاً للبيان، على "أهمية اللجوء إلى الحلول السلمية، عبر القنوات الدبلوماسية وحل الأزمات وفق مسارات الحوار ولغة الحكمة والمنطق ، لتجنيب المنطقة والعالم خطر اتساع رقعة الصراع" ،معربا عن آمله بأن "تتضافر جهود المجتمع الدولي جميعاً، لإيجاد مخرج سلمي للصراع الدائر في المنطقة".

بالمقابل، أكد السفير الكويتي ، على "ضرورة تجنيب المنطقة ويلات الحرب والصراعات التي تقوض استقرار الدول" ،معربا عن أمله بأن "يأخذ الجانب الدبلوماسي دوره في حل الأزمة الراهنة".