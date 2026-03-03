الإعلام الأمني: الوثيقة المتداولة التي تزعم صدور أمر ديواني بنقل مقرات الحشد من الخضراء"مزورة"

نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، صدور أمر ديواني من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن نقل مقرات الحشد الشعبي خارج المنطقة الخضراء، إذ ذكر رئيس خلية الاعلام الأمني الفريق سعد معن للوكالة الرسمية، "تداولت وسائل الاعلام مؤخراً صدور أمر ديواني من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتضمن توجيهات تتعلق بالأوضاع الراهنة من بينها نقل مقرات الحشد الشعبي خارج المنطقة الخضراء".

كذلك لفت معن الى أن "هذا الكتاب المتداول عار عن الصحة، ولم يصدر أي أمر ديواني بهذا الصدد من مكتب رئيس الوزراء".