وزارة العدل: توجيه باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في الأقسام السجنية التابعة لدائرة الإصلاح
وكالة انباء براثا
58
2026-03-03
آخر الاضافات
وزارة العدل: توجيه باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في الأقسام السجنية التابعة لدائرة الإصلاح
المنافذ الحدودية: نعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل دخول العراقيين العالقين في الخارج
مستشار الأمن القومي والسفير الكويتي يؤكدان أهمية حل الأزمات لتجنيب المنطقة اتساع رقعة الصراع
وزارة التربية تنفي احتراق مدرسة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة
مجلس القضاء الأعلى: الســـجن ســبع ســنوات بحق مدير دائرة صحة صلاح الدين الأسبق
الشيخ جلال الدين الصغير : الفرج ليس هدية.. قصة ثبات الجمهورية الإسلامية
الشيخ جلال الدين الصغير يؤبن القاضي الشرعي الشهيد الشيخ عبد الله شعيتو
صلاح الدين تعطل المدارس ثلاثة أيام
الإعلام الأمني تنفي صدور أمر بسحب أو تحريك قطعات أمنية وعسكرية
تجمع كبير في بعقوبة لدعم الشعب الإيراني.. رسالة الى بغداد من ثلاث نقاط
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون ... الاعلان عن استشهاد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي
1551
الحكومة العراقية تعلن الحداد العام على استشهاد السيد الخامنئي( رضوان الله عليه) لمدة ثلاثة أيام
797
المجلس الأعلى الإسلامي ينعى السيد الخامنئي: ثلمة في الإسلام لا تُسدّ
552
سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله) يعزي باستشهاد سماحة السيد الخامنئي (رضوان الله عليه)
506
استشهاد السيد الخامنئي قدس سره يرفع التوتر على اسوار الخضراء.. محاولات اقتحام بالشفل واطلاق نار
472
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري
: مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع
:
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك