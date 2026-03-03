المنافذ الحدودية: نعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل دخول العراقيين العالقين في الخارج

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي، اليوم الثلاثاء، ان المنافذ الحدودية تعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل دخول العراقيين العالقين في الخارج، حيث ذكرالوائلي للوكالة الرسمية، إن "المنافذ تعمل على مدار 24 ساعة من اجل تقديم كافة التسهيلات لدخول العراقيين العالقين خارج العراق بسبب غلق الأجواء وتسهيل عودتهم عبر المنافذ الحدودية البرية".

وكانت وزارة النقل قد أعلنت يوم السبت الماضي اغلاق الأجواء العراقية بسبب الحرب بين ايران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني.