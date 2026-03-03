الأخبار

الهيئة الوطنية للرقابة النووية: لم نؤشر أي ارتفاع في مستويات الإشعاع من إيران


 

أعلنت الهياة الوطنية للرقابة النووية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود مؤشرات لأي ارتفاع في مستويات الإشعاع من إيران، فيما اشارت الى متابعة منظومات الانذار المبكر التي تغطي المحافظات العراقية وعلى مدى 24 ساعة، حيث ذكر رئيس الهيئة فاضل حاوي مزبان في بيان، "لقد تابعنا جميعًا بقلق بالغ العمليات العسكرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشرق الأوسط، وقد تم التواصل معنا من مركز الحوادث والطوارئ(IEC) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية فور نشوب العمليات الحربية للاطمئنان على مستويات الاشعاع المسجلة من خلال كواشف منظوماتنا، لشحة المعلومات الواردة من الجانب الايراني حول وضع المنشآت النووية".

كذلك أضاف انه "تم تفعيل مركز الطوارئ الوطني ومتابعة منظومات الانذار المبكر التي تغطي المحافظات العراقية وعلى مدى 24 ساعة بالإضافة الى متابعة قراءات منظومات الكشف للدول المجاورة"، موضحا انه "لم يتم اكتشاف أي ارتفاع في مستويات الإشعاع فوق مستويات الخلفية العادية حتى الان في كواشفنا او كواشف الدول المجاورة".

وذكر انه "بالنسبة لحالة المنشآت النووية في إيران، فليس لدينا حتى الآن أي إشارة إلى أن أيًا من المنشآت النووية، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، أو مفاعل طهران البحثي قد تعرضت الى عمل حربي"، لافتا الى ان "إيران وعدد من الدول الأخرى في المنطقة التي تعرضت للهجمات العسكرية، تمتلك محطات طاقة نووية ومفاعلات بحث نووية عاملة، بالإضافة إلى مواقع تخزين وقود مرتبطة، وهي تقع ضمن نطاق اهتمامنا ومراقبتنا المستمرة".

كما اكد "نعمل بكامل امكانياتنا من خلال غرفة الطوارئ النووية والاشعاعية والتي تضم مختلف الجهات القطاعية والتي هي بحالة انعقاد دائم وبتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تمثل هيأتنا نقطة التواصل الوطنية لاتفاقية الانذار المبكر واتفاقية المساعدة".

