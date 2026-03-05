وزارة النفط: لدينا خزين كافٍ من مادة الغاز السائل لسد حاجة المواطن للأشهر المقبلة

أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، اليوم الخميس، ( 5 اذار 2026 )، عنم توفر خزين كافٍ من مادة الغاز السائل لسد حاجة المواطنين للأشهر المقبلة، فيما أشار إلى الاستعداد لتجهيز إقليم كردستان بالمادة.

ونقل بيان للشركة عن إسماعيل قوله خلال زيارته لمقر الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، إنه "جرى التباحث لوضع خطة محكمة لتوفير مادة الغاز السائل في جميع المحافظات،" مؤكداً أن "ملاكات الشركة في المواقع الإنتاجية تعمل بشكل طبيعي وتبذل جهوداً عالية وعلى مدار الأسبوع من أجل توفير وتجهيز غاز الطبخ وإيصاله للمواطنين".

وأضاف، أن "مادة الغاز السائل متوفرة في منافذ ومحطات تعبئة وقود السيارات في جميع الأوقات، فضلاً عن توفيرها للمجمعات السكنية والمواقع الصناعية والتجارية والخدمية،" لافتاً إلى "وجود كميات كافية تسد الحاجة للاستهلاك المحلي خلال الأشهر المقبلة".

وتابع إسماعيل، أن "الوزارة مستعدة لمد يد العون لإقليم كردستان من خلال تجهيزه بمادة الغاز السائل،" داعياً التشكيلات المعنية في شركتي تعبئة وخدمات الغاز وتوزيع المنتجات النفطية إلى "المضي قدماً باتخاذ الإجراءات اللازمة والإشراف والمراقبة في عملية توفير الغاز للمواطنين في عموم المحافظات".