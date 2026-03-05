أمنية ديالى تنفي وجود قوات فرنسية بالمحافظة: القواطع خاضعة لإدارة عراقية

حسمت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، اليوم الخميس ( 5 آذار 2026 )، الجدل بشأن الأنباء التي تحدثت عن وجود قوات نخبة فرنسية في بعض مناطق المحافظة، مؤكدة أن جميع القواطع تُدار عراقياً بنسبة 100%.

وقال رئيس اللجنة رشاد التميمي، ، إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود قوات نخبة فرنسية في بعض مناطق ديالى غير دقيقة، وننفيها جملةً وتفصيلاً".

وأكد التميمي أن "ديالى آمنة ولا وجود فيها سوى للقوات الأمنية الحكومية بكل عناوينها، وهي تقوم بواجباتها في تعزيز الأمن والاستقرار".

وأضاف أن "ما ورد من أنباء هو محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام وإثارة حالة من القلق"، مبيناً أن "الرد على هذه الشائعات يكون بالتأكيد أن ديالى خالية من أي وجود للقوات الأجنبية سواء كانت فرنسية أو غيرها".

وأشار إلى أن "جميع القواطع في المحافظة خاضعة لإدارة أمنية عراقية بنسبة 100%، ولا وجود لأي قوات أجنبية".

وتأتي هذه التصريحات بعد تداول معلومات عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن انتشار قوات فرنسية خاصة في مناطق من محافظة ديالى، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة على خلفية الصراع الإقليمي المتصاعد.