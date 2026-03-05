الأخبار

السفارة العراقية في قطر تستحصل تأشيرات (ترانزيت) عبر السعودية


أعلنت السفارة العراقية في الدوحة، اليوم الخميس، ( 5 اذار 2026 )، عن استحصال موافقات رسمية لتسهيل مرور أبناء الجالية العراقية المقيمة في قطر عبر الأراضي السعودية.

وذكرت السفارة في بيان ، أنه "تم استحصال موافقة السلطات السعودية على دخول المواطنين العراقيين عبر المنافذ البرية وغيرها، ومنحهم تأشيرات (ترانزيت) مباشرة عبر كافة المنافذ".

وأضافت، أنه "بإمكان الراغبين في المغادرة التوجه إلى الأراضي السعودية عبر المنفذ البري الرسمي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية (منفذ سلوى)، مؤكدة أن هذه التأشيرة هي تأشيرة "ترانزيت" مخصصة حصراً لغرض الإجلاء، وليست لأداء مناسك العمرة أو الزيارة".

وأشارت إلى "تخصيص رقم الطوارئ (30644487) للتواصل مع خلية الأزمة في السفارة العراقية بالدوحة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين".

