العمليات المشتركة توضح بشأن الانزال الجوي في صحراء النخيب

أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، ( 5 اذار 2026 )، عدم السماح بتواجد أية قوة تضر بالعراق ومصلحته وأمنه، فيما أشار إلى تقديم مذكرة احتجاج للتحالف الدولي حول حادثة المنطقة الصحراوية (النخيب).

وقال المحمداوي حول الحادثة، إن: "اتصالات وردت حول وجود أشخاص أو حركة في صحراء النجف الأشرف بحدود كربلاء المقدسة، مبيناً أنه تم إعداد قوة من 3 أفواج من قيادة عمليات كربلاء المقدسة لتحري الموضوع.

وأضاف أن القوة تعرضت لإطلاق نار كثيف من الجو، مما أدى إلى استشهاد مقاتل وجرح اثنين آخرين، مشيراً إلى أنه تم تعزيز القوة فجر اليوم بفوجين من مكافحة الإرهاب لتفتيش المنطقة ولم يتم العثور على شيء.

وأوضح المحمداوي أنه لا يوجد أي اتفاق أو موافقة على تواجد قوة في هذا المكان، ويبدو أنه كانت هناك قوة معينة تسند قوة أخرى تحاول الاستطلاع أو نصب أجهزة، واصفاً العمل الذي حصل بالـ "غادر والجبان" كونه جاء عن قوة حضرت دون تنسيق أو موافقة.

وتابع أن قرار السلم والحرب بيد الدولة، والقيادات الأمنية مؤتمنة على الشعب وقدراته واقتصاده، مؤكداً إصدار أمر بتواجد القوات الأمنية في عموم المناطق ومن بينها الصحراوية مع تكثيف الدوريات.

وشدد نائب قائد العمليات المشتركة على أن الحشد الشعبي جزء من منظومة أمنية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، لافتاً في الوقت ذاته إلى تقديم مذكرة احتجاج للتحالف الدولي مع طلب توضيح حول الحادثة.