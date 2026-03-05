الأخبار

العمليات المشتركة توضح بشأن الانزال الجوي في صحراء النخيب


أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، ( 5 اذار 2026 )، عدم السماح بتواجد أية قوة تضر بالعراق ومصلحته وأمنه، فيما أشار إلى تقديم مذكرة احتجاج للتحالف الدولي حول حادثة المنطقة الصحراوية (النخيب).

وقال المحمداوي حول الحادثة، إن: "اتصالات وردت حول وجود أشخاص أو حركة في صحراء النجف الأشرف بحدود كربلاء المقدسة، مبيناً أنه تم إعداد قوة من 3 أفواج من قيادة عمليات كربلاء المقدسة لتحري الموضوع.

وأضاف أن القوة تعرضت لإطلاق نار كثيف من الجو، مما أدى إلى استشهاد مقاتل وجرح اثنين آخرين، مشيراً إلى أنه تم تعزيز القوة فجر اليوم بفوجين من مكافحة الإرهاب لتفتيش المنطقة ولم يتم العثور على شيء.

وأوضح المحمداوي أنه لا يوجد أي اتفاق أو موافقة على تواجد قوة في هذا المكان، ويبدو أنه كانت هناك قوة معينة تسند قوة أخرى تحاول الاستطلاع أو نصب أجهزة، واصفاً العمل الذي حصل بالـ "غادر والجبان" كونه جاء عن قوة حضرت دون تنسيق أو موافقة.

وتابع أن قرار السلم والحرب بيد الدولة، والقيادات الأمنية مؤتمنة على الشعب وقدراته واقتصاده، مؤكداً إصدار أمر بتواجد القوات الأمنية في عموم المناطق ومن بينها الصحراوية مع تكثيف الدوريات.

وشدد نائب قائد العمليات المشتركة على أن الحشد الشعبي جزء من منظومة أمنية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، لافتاً في الوقت ذاته إلى تقديم مذكرة احتجاج للتحالف الدولي مع طلب توضيح حول الحادثة.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
