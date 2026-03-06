الأخبار

وزارة الكهرباء: دخول 500 ميغاواط الشهر المقبل من الربط الخليجي


 

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن الربط العراقي الخليجي يدخل الخدمة في نيسان بطاقة 500 ميغاواط، فيما بينت أن تشغيل الربط مع تركيا يتم بداية ذروة الأحمال الصيفية، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للوكالة الرسمية، إن "مشروعات الربط تشمل مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، وهو الآن يعمل بالمرحلة الأولى وقد جرى تطويره للدخول في المرحلة الثانية"، لافتاً إلى أن "مشروع الربط العراقي الخليجي بلغت نسبة إنجازه 95% وهو في طور إكمال الإجراءات التشغيلية ويدخل العمل في شهر نيسان بمرحلته الأولى بطاقة 500 ميغاواط".

وأضاف أن "الربط مع تركيا يبدأ بالتشغيل مع بداية ذروة الأحمال الصيفية، وهو منجز بشكل كامل وسبق أن تم تشغيله"، مؤكداً أن "المنظومة في طور الاستعداد، وخطوط الربط لم تتأثر، وحتى إمدادات الغاز هي ذاتها الإمدادات المنقوصة بواقع 6,000,000 متر مكعب، لكن لا يزال التأثير كبيراً على منظومة محطات الإنتاج، ولا يزال الإنتاج متأثراً".

كما أكد موسى أن "الخطة الاستعدادية تسير بشكل جيد للوصول إلى جاهزية مع ذروة الأحمال الصيفية، ونعى جيداً حجم المسؤولية والالتزامات وأن تكون المحطات بحالة مثالية لمواكبة الأحمال الصيفية".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
