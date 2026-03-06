وزارة الكهرباء: دخول 500 ميغاواط الشهر المقبل من الربط الخليجي

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن الربط العراقي الخليجي يدخل الخدمة في نيسان بطاقة 500 ميغاواط، فيما بينت أن تشغيل الربط مع تركيا يتم بداية ذروة الأحمال الصيفية، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للوكالة الرسمية، إن "مشروعات الربط تشمل مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، وهو الآن يعمل بالمرحلة الأولى وقد جرى تطويره للدخول في المرحلة الثانية"، لافتاً إلى أن "مشروع الربط العراقي الخليجي بلغت نسبة إنجازه 95% وهو في طور إكمال الإجراءات التشغيلية ويدخل العمل في شهر نيسان بمرحلته الأولى بطاقة 500 ميغاواط".

وأضاف أن "الربط مع تركيا يبدأ بالتشغيل مع بداية ذروة الأحمال الصيفية، وهو منجز بشكل كامل وسبق أن تم تشغيله"، مؤكداً أن "المنظومة في طور الاستعداد، وخطوط الربط لم تتأثر، وحتى إمدادات الغاز هي ذاتها الإمدادات المنقوصة بواقع 6,000,000 متر مكعب، لكن لا يزال التأثير كبيراً على منظومة محطات الإنتاج، ولا يزال الإنتاج متأثراً".

كما أكد موسى أن "الخطة الاستعدادية تسير بشكل جيد للوصول إلى جاهزية مع ذروة الأحمال الصيفية، ونعى جيداً حجم المسؤولية والالتزامات وأن تكون المحطات بحالة مثالية لمواكبة الأحمال الصيفية".