وزارة البيئة: إجراءات بحق محطات النفايات المخالفة

أكدت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، اتخاذها إجراءات قانونية بحق المحطات التحويلية غير النظامية للنفايات، فيما أشارت إلى استمرار مديريات البيئة في بغداد والمحافظات بالزيارات الرقابية الروتينية للمحطات التحويلية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار في تصريح للوكالة الرسمية، إن "المحطة التحويلية غير الحاصلة على الموافقة البيئية أو غير الملتزمة بالشروط البيئية والظروف التشغيلية القياسية تعد نشاط مخالف، إذ يتم انذارها لمدة عشر ايام لإزالة المخالفة، وفي حال عدم التنفيذ، يتم فرض غرامة تتكرر شهريا لحين إزالة المخالفة، او يصدر بحقها امر غلق لمدة شهر قابل للتجديد لحين إزالة المخالفة"، مبيناً أن "أمانة بغداد ستحتاج موقع بديل لنقل النفايات إليه في حال حدث الغلق".

كذلك أوضح أن "مديريات البيئة في بغداد والمحافظات تجري زيارات ضمن الرقابة الروتينية بحسب قدراتها المتوفرة من كوادر وآليات نقل وغيرها". كما أشار إلى أن "حجم الأنشطة كبير خصوصاً في محافظة بغداد، لذلك يتم أيضاً الاعتماد على الشكاوى المباشرة سواء كانت عبر قسم شكاوى المواطنين أو عبر مديريات البيئة ذاتها".