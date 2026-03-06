الأخبار

وزارة البيئة: إجراءات بحق محطات النفايات المخالفة


 

أكدت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، اتخاذها إجراءات قانونية بحق المحطات التحويلية غير النظامية للنفايات، فيما أشارت إلى استمرار مديريات البيئة في بغداد والمحافظات بالزيارات الرقابية الروتينية للمحطات التحويلية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار في تصريح للوكالة الرسمية، إن "المحطة التحويلية غير الحاصلة على الموافقة البيئية أو غير الملتزمة بالشروط البيئية والظروف التشغيلية القياسية تعد نشاط مخالف، إذ يتم انذارها لمدة عشر ايام لإزالة المخالفة، وفي حال عدم التنفيذ، يتم فرض غرامة تتكرر شهريا لحين إزالة المخالفة، او يصدر بحقها امر غلق لمدة شهر قابل للتجديد لحين إزالة المخالفة"، مبيناً أن "أمانة بغداد ستحتاج موقع بديل لنقل النفايات إليه في حال حدث الغلق".

كذلك أوضح أن "مديريات البيئة في بغداد والمحافظات تجري زيارات ضمن الرقابة الروتينية بحسب قدراتها المتوفرة من كوادر وآليات نقل وغيرها". كما أشار إلى أن "حجم الأنشطة كبير خصوصاً في محافظة بغداد، لذلك يتم أيضاً الاعتماد على الشكاوى المباشرة سواء كانت عبر قسم شكاوى المواطنين أو عبر مديريات البيئة ذاتها".

وزارة البيئة: إجراءات بحق محطات النفايات المخالفة
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
