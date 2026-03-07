مدير ماء نينوى : لا يوجد شح بالمياه في جانبي الموصل والتجهيز مستمر بشكل طبيعي

أكد مدير ماء نينوى مؤيد الياس ان مدينة الموصل لا تشهد اي شح في تجهيز مياه الشرب سواء في الجانب الايمن او الايسر مشيرا الى ان محطات الماء تعمل بشكل مستمر لتأمين حاجة المواطنين في مختلف الاحياء السكنية.

وقال ان" فرق المديرية تتابع بشكل يومي عمل المشاريع والمحطات لضمان استمرار ضخ المياه دون انقطاع" مبينا ان "وضع تجهيز الماء في المدينة مستقر ولا توجد مشاكل تذكر في الوقت الحالي".

واضاف ان "المديرية اعدت خططا فنية واستعدادات مبكرة لموسم الصيف المقبل من اجل الحفاظ على استقرار تجهيز المياه" مؤكدا أن" الواقع المائي في الموصل جيد وان الكميات المنتجة من الماء تكفي لتغطية حاجة السكان في عموم المدينة"