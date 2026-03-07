اندلاع حريق في مستودع بقاعدة علاء بعد سقوط مسيرة بمطار بغداد الدولي

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، بسقوط طائرة مسيرة داخل قاعدة محمد علاء الجوية التابعة لمطار بغداد الدولي، ما أدى إلى اندلاع النيران داخل أحد المستودعات في القاعدة نتيجة الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن "فرق الطوارئ والإطفاء توجهت فور وقوع الحادث إلى موقع الاستهداف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منشآت أخرى، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسات الهجوم وتحديد الجهة المسؤولة عنه".

ولم يوضح المصدر بعد حجم الأضرار أو ما إذا كان هناك إصابات بين العسكريين أو العاملين في القاعدة، فيما تتابع الأجهزة المختصة الحادث لحين إصدار بيان رسمي.