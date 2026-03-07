كربلاء المقدسة تعطل دوام المدارس الاحد والاثنين المقبلين

أعلن محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت ( 7 آذار 2026 )، عن عطلة محلية لكافة مدارس المحافظة يومي الأحد والاثنين القادمين.

وأشار المحافظ في بيان إلى أن "الجهات المختصة ستقوم بـ التداول مع وزارة التربية ومدير عام التربية بشأن دوام الأيام المقبلة، لضمان اتخاذ القرار الأنسب بما يحافظ على سلامة الطلبة واستمرار العملية التعليمية بشكل منظم".

وأكد الخطابي "حرص المحافظة على توفير بيئة آمنة للطلبة والمعلمين، مع متابعة مستمرة للوضع الأمني والصحي قبل العودة إلى الدوام".